Fête du cinéma d’animation – Projection de courts-métrages Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Jeudi 23 octobre, 10h00 En famille à partir de 5 ans, réservation sur www.ploeren.bzh

Un programme de 4 courts métrages autour du thème du collectif. Tous les héros de ces films ne manquent pas d’imagination ni de volonté pour faire corps en toutes circonstances.

Un programme de quatre courts métrages composé par le studio Folimage autour du thème du collectif : Lola et le piano à bruits (de A. Zanovello), La boulangerie de Boris (de M. Avramovic), Théo le château d’eau (de J. Desai) et Un plan d’enfer (de A. Gagnol et J.-L. Felicioli). Tous les héros de ces films ne manquent pas d’imagination ni de volonté pour faire corps en toutes circonstances…

La Fête du cinéma d’animation a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma «image par image» et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T11:00:00.000+02:00

https://www.ploeren.bzh/

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan