Fête du cinéma exposition – Cormery, 5 juillet 2025 10:00, Cormery.

Indre-et-Loire

Fête du cinéma exposition Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

2025-07-05

Exposition de sculpteurs et de peintres & fête des 30 ans du cinéma

– Lecture musicale jeune public (samedi à 10h)

– Exposition

– Visites de l’Abbaye

– Animation musicale (DJ, samedi à 19h30)

– Cinéma en plein air film « Moonrise Kingdom » (samedi à 22h30)

Place du Champ de Foire

Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 40 66 mairie@cormery.fr

English :

Sculptors’ and painters’ exhibition & cinema 30th anniversary party:

– Musical reading for young audiences (Saturday at 10 a.m.)

– Exhibition

– Abbey tours

– Musical entertainment (DJ, Saturday at 7.30pm)

– Open-air cinema: film « Moonrise Kingdom » (Saturday at 10:30pm)

German :

Ausstellung von Bildhauern und Malern & Fest zum 30-jährigen Bestehen des Kinos

– Musikalische Lesung für junges Publikum (Samstag um 10 Uhr)

– Ausstellung

– Besichtigungen der Abtei

– Musikalische Unterhaltung (DJ, Samstag um 19.30 Uhr)

– Open-Air-Kino: Film « Moonrise Kingdom » (Samstag um 22:30 Uhr)

Italiano :

Mostra di scultori e pittori e 30° anniversario del cinema:

– Lettura musicale per un pubblico giovane (sabato alle 10)

– Mostra

– Visite all’Abbazia

– Intrattenimento musicale (DJ, sabato alle 19.30)

– Cinema all’aperto: film « Moonrise Kingdom » (sabato alle 22.30)

Espanol :

Exposición de escultores y pintores & 30 aniversario del cine:

– Lectura musical para el público joven (sábado a las 10 h)

– Exposición

– Visitas a la Abadía

– Animación musical (DJ, sábado a las 19.30 h)

– Cine al aire libre: película « Moonrise Kingdom » (sábado a las 22.30 h)

