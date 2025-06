Fête du cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 30 juin 2025 07:00

Landes

Fête du cinéma Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-30

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-06-30

La fête du cinéma du lundi 30 juin au mercredi 2 juillet inclus.

La fête du cinéma est une opération de promotion du cinéma ayant lieu chaque année en France. Les cinémas pratiquent un tarif unique de 5€ pour tous et pour toutes les séances.

La fête du cinéma du lundi 30 juin au mercredi 2 juillet inclus.

La fête du cinéma est une opération de promotion du cinéma ayant lieu chaque année en France. Les cinémas pratiquent un tarif unique de 5€ pour tous et pour toutes les séances. .

Cinéma Grand Ecran 24 avenue nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Fête du cinéma

La fête du cinéma from Monday June 30 to Wednesday July 2 inclusive.

The Fête du Cinéma is an annual event to promote cinema in France. Cinemas charge a single rate of 5? for everyone and for all screenings.

German : Fête du cinéma

La fête du cinéma von Montag, dem 30. Juni, bis einschließlich Mittwoch, dem 2. Juli.

Das Filmfest ist eine Aktion zur Förderung des Kinos, die jedes Jahr in Frankreich stattfindet. Die Kinos bieten einen Einheitspreis von 5? für alle und alle Vorstellungen an.

Italiano :

La fête du cinéma da lunedì 30 giugno a mercoledì 2 luglio compresi.

La fête du cinéma è un evento annuale per promuovere il cinema in Francia. I cinema applicano una tariffa unica di 5? per tutti e per tutte le proiezioni.

Espanol : Fête du cinéma

La fête du cinéma del lunes 30 de junio al miércoles 2 de julio inclusive.

La fête du cinéma es un acontecimiento anual para promover el cine en Francia. Los cines cobran una tarifa única de 5? para todos y para todas las proyecciones.

L’événement Fête du cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-06-17 par OTI LAS