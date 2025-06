FÊTE DU CINÉMA Toulouse 29 juin 2025 07:00

Vivez à fond votre amour du grand écran et profitez de La Fête du Cinéma !

Pendant quatre jours, vous êtes invités à découvrir les nombreux films à l’affiche, grâce à un tarif unique et exceptionnel. Une occasion parfaite pour vivre la magie du grand écran !

Rendez-vous dans les salles de vos cinémas toulousains pour profiter de séances à 5€ et découvrez les films à l’affiche sur www.feteducinema.com 5 .

English :

Live your love of the big screen to the full and enjoy La Fête du Cinéma!

German :

Leben Sie Ihre Liebe zur großen Leinwand voll aus und genießen Sie La Fête du Cinéma!

Italiano :

Vivete appieno il vostro amore per il grande schermo e godetevi La Fête du Cinéma!

Espanol :

¡Viva al máximo su amor por la gran pantalla y disfrute de La Fête du Cinéma!

