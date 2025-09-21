Fête du Clairet Quinsac
Fête du Clairet Quinsac dimanche 21 septembre 2025.
Fête du Clairet
Place Aristide Briand Quinsac Gironde
2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
La Fête du Clairet revient. Au programme, dégustation de vins, restauration (huîtres, plancha, fromage, spécialités des îles, gâteaux, glaces), musique avec des bandas, artisans locaux et spectacle de rue. .
Place Aristide Briand Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 95 00 mairie@quinsac33.fr
