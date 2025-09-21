Fête du Clairet Quinsac

Fête du Clairet Quinsac dimanche 21 septembre 2025.

Fête du Clairet

Place Aristide Briand Quinsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La Fête du Clairet revient. Au programme, dégustation de vins, restauration (huîtres, plancha, fromage, spécialités des îles, gâteaux, glaces), musique avec des bandas, artisans locaux et spectacle de rue. .

Place Aristide Briand Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 95 00 mairie@quinsac33.fr

English : Fête du Clairet

German : Fête du Clairet

Italiano :

Espanol : Fête du Clairet

L’événement Fête du Clairet Quinsac a été mis à jour le 2025-09-12 par OT de l’Entre-deux-Mers