Fête du CLEA Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial
Fête du CLEA Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial vendredi 19 juin 2026.
Fête du CLEA
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre du CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique), présentation du travail réalisé par les élèves de primaire de Paray-le-Monial (école des Champs-Seigneurs), de Vitry-en-Charollais et de Saint-Aubin-en-Charollais, avec la Compagnie La Dame du Premier . Ouvert à tous. .
Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr
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English : Fête du CLEA
L’événement Fête du CLEA Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I