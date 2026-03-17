Fête du CLEA Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial

Fête du CLEA

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dans le cadre du CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique), présentation du travail réalisé par les élèves de primaire de Paray-le-Monial (école des Champs-Seigneurs), de Vitry-en-Charollais et de Saint-Aubin-en-Charollais, avec la Compagnie La Dame du Premier . Ouvert à tous. .

Théâtre Sauvageot 26 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 conservatoire.secretariat@legrandcharolais.fr

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English : Fête du CLEA

L’événement Fête du CLEA Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-17 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I