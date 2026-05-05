Fête du Climat, Salle de L’Ellipse à Chaumes en Retz, Jouy-le-Moutier

Fête du Climat Samedi 13 juin, 10h00 Salle de L’Ellipse à Chaumes en Retz Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Place au vélo en Retz animera un stand d’autoréparation avec le Repear café et proposera une balade nature familiale avec découverte de la flore naturelle. Balade à destination de tout public y compris enfants.

Cette balade se terminera par un pot de l’amitié vers 12h/12h30

Salle de L’Ellipse à Chaumes en Retz Rue de la gare 44680 Chaumes en Retz Jouy-le-Moutier 95280 Jouy La Fontaine Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@paver.fr »}]

Journée de sensibilisation aux mobilités douces à Chaumes en Retz