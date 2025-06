Fête du club à la Ferme Équi’libre Ferme Équi’libre Angoisse 6 juillet 2025 14:00

Dordogne

Fête du club à la Ferme Équi’libre Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie Angoisse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Habitants des environs, famille et amis des cavaliers, bienvenus à une après-midi portes ouvertes :

* Démonstrations des activités du centre équestre et spectacles par les cavaliers tir à l’arc à cheval, voltige, équifeel, carrousel.

* Explication et démontration du travail en liberté par Sarah.

Goûter et boissons sur place. .

Ferme Équi’libre 380 lieu dit la Chênerie

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 32 58 ferme.equi-libre@orange.fr

English : Fête du club à la Ferme Équi’libre

Local residents, family and friends of riders welcome to an open afternoon:

* Demonstrations of the riding center’s activities and shows by the riders: archery on horseback, acrobatics, equifeel, carousel.

* Explanation and demonstration of free-riding by Sarah.

German : Fête du club à la Ferme Équi’libre

Einwohner der Umgebung, Familie und Freunde der Reiter, willkommen zu einem Nachmittag der offenen Tür :

* Vorführungen der Aktivitäten des Reitzentrums und Darbietungen der Reiter: Bogenschießen vom Pferd aus, Voltigieren, Equifeel, Karussell.

* Erklärung und Vorführung der Freiheitsarbeit durch Sarah.

Italiano :

I residenti locali, i familiari e gli amici dei cavalieri sono invitati a un pomeriggio aperto:

* Dimostrazioni delle attività del centro ippico e spettacoli dei cavalieri: tiro con l’arco a cavallo, acrobazie, equitazione, giostra.

* Spiegazione e dimostrazione del free-riding da parte di Sarah.

Espanol : Fête du club à la Ferme Équi’libre

Los residentes locales, familiares y amigos de los jinetes están invitados a una tarde de puertas abiertas:

* Demostraciones de las actividades del centro ecuestre y espectáculos a cargo de los jinetes: tiro con arco a caballo, acrobacias, equifeel, carrusel.

* Explicación y demostración de equitación libre a cargo de Sarah.

