Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx
Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx samedi 6 juin 2026.
Gotein-Libarrenx
Fête du club de basket Gaztiak
Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Gaztiak, le club de basket de Gotein-Libarrenx, vous invite à sa fête annuelle.
Un tournoi de basket 3×3 débutera la journée. Pour participer, formez une équipe féminine, masculine ou mixte, de quatre joueurs, à partir de 15 ans. Les joueurs du club, âgés de 8 à 13 ans, auront leur propre tournoi. Après le sport, place au réconfort avec le repas ouvert à tous apéritif, couscous et dessert. Un moment festif à partager que vous soyez sportif, supporter ou amateur d’une ambiance conviviale. Inscriptions obligatoires avant le 30 mai. .
Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 05 72 48
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English : Fête du club de basket Gaztiak
L’événement Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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