Gotein-Libarrenx

Fête du club de basket Gaztiak

Salle municipale Gotein-Libarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gaztiak, le club de basket de Gotein-Libarrenx, vous invite à sa fête annuelle.

Un tournoi de basket 3×3 débutera la journée. Pour participer, formez une équipe féminine, masculine ou mixte, de quatre joueurs, à partir de 15 ans. Les joueurs du club, âgés de 8 à 13 ans, auront leur propre tournoi. Après le sport, place au réconfort avec le repas ouvert à tous apéritif, couscous et dessert. Un moment festif à partager que vous soyez sportif, supporter ou amateur d’une ambiance conviviale. Inscriptions obligatoires avant le 30 mai. .

Salle municipale Gotein-Libarrenx 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 05 72 48

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English : Fête du club de basket Gaztiak

L’événement Fête du club de basket Gaztiak Gotein-Libarrenx a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Pays Basque