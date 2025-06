Fête du Club de l’Amitié à Saint-Rémy-de-Provence – Square De Verdun Saint-Rémy-de-Provence 14 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

Fête du Club de l’Amitié à Saint-Rémy-de-Provence Samedi 14 juin 2025 de 9h30 à 16h. Square De Verdun Club de l’amitié Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:30:00

fin : 2025-06-14 16:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Assistez à la fête du club de l’Amitié le samedi 14 juin au square de Verdun à Saint-Rémy-de-Provence.

Samedi 14 juin à partir de 9h30 au square de Verdun, près de La Poste, venez fêter le club de l’Amitié.



À 9h30 ouverture des stands (loterie et création de l’Atelier manuel).

chant de la chorale du Club



À 12h déjeuner dans le square (au choix 3 formules)

-> saucisse / frites + salade de fruits

-> calamars / riz + salade de fruits

-> poulet basquaise / riz + salade de fruits

Les boissons et le café seront vendus sur place par le club



À 14h30 concours de belote par équipes.



Inscription obligatoire auprès de Sophie .

Square De Verdun Club de l’amitié

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 70 11 leclubdelamitiestremy@gmail.com

English :

Come along to the Club de l’Amitié party on Saturday 14 June in the Square de Verdun in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Besuchen Sie das Fest des Freundschaftsklubs am Samstag, den 14. Juni, auf dem Square de Verdun in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Partecipate alla festa del Club de l’Amitié sabato 14 giugno in Square de Verdun a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Asista a la fiesta del Club de la Amistad el sábado 14 de junio en la plaza de Verdún de Saint-Rémy-de-Provence.

