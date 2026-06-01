Fête du Club Domaine de Lorleau Lorleau dimanche 14 juin 2026.

Lorleau

Fête du Club Domaine de Lorleau

21 Rue de la Lieure Lorleau Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Domaine de Lorleau organise la Fête du Club le 14 juin 2026.

Une journée conviviale autour du cheval pour petits et grands !

Au programme

(09 h 00 09 h 25 Prépa des équidé)

(09 h 25 09 h 50 Reconnaissance du parcours de Saut d’Obstacle (carrière bas Jappeloup)

(09 h 50 10 h 20 Détente (échauffement) des Compétiteurs)

10 h 20 10 h 40 1er en piste => Concours de Saut 30 cm Shetland, Accompagnants autorisés

10 h 40 11 h 10 Concours de Saut 50 cm

11 h 10 11 h 40 Concours de Saut 70 cm

11 h 40 12 h 00 Concours de Saut 80-85 cm

12 h 00 14 h 00 Restauration, Buvette

14 h 00 14 h 30 Jeu (Babys) Les Flèches de Cupidon

14 h 30 15 h 15 Présentation de L’élevage

=> Onyrik 2 ans, Pop Corn et Perfect (1 an), Qalypso et Qaline (3 et 1 mois)

15 h 15 15 h 45 Pony Games Les Epées et Anneaux

15 h 45 16 h 15 Pony Games Les Tasses

16 h 15 16 h 45 Pony Games le P.O.N.E.Y.

16 h 45 17 h 00 Les Mots de Véro => Décoder le langage du Cheval

+ STAND INSCRIPTION promo de la rentrée (Adhésion à 50 % réduc et cadeau de Bienvenue aux nouveaux)

+ STAND BAPTEMES PONEYS ET CHEVAUX proposés tout au long de la journée.

+ STAND DE MAQUILLAGE (le midi)

+ STAND DE BROCANTE EQUESTRE

+ VISITE GUIDEES du Club avec Album Photo des travaux

+ BUVETTE ET RESTAURATION

-> Parking et Entrée Gratuite .

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

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English : Fête du Club Domaine de Lorleau

L’événement Fête du Club Domaine de Lorleau Lorleau a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Lyons Andelle