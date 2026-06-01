Fête du Club Domaine de Lorleau Lorleau
Fête du Club Domaine de Lorleau Lorleau dimanche 14 juin 2026.
Lorleau
Fête du Club Domaine de Lorleau
21 Rue de la Lieure Lorleau Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Domaine de Lorleau organise la Fête du Club le 14 juin 2026.
Une journée conviviale autour du cheval pour petits et grands !
Au programme
(09 h 00 09 h 25 Prépa des équidé)
(09 h 25 09 h 50 Reconnaissance du parcours de Saut d’Obstacle (carrière bas Jappeloup)
(09 h 50 10 h 20 Détente (échauffement) des Compétiteurs)
10 h 20 10 h 40 1er en piste => Concours de Saut 30 cm Shetland, Accompagnants autorisés
10 h 40 11 h 10 Concours de Saut 50 cm
11 h 10 11 h 40 Concours de Saut 70 cm
11 h 40 12 h 00 Concours de Saut 80-85 cm
12 h 00 14 h 00 Restauration, Buvette
14 h 00 14 h 30 Jeu (Babys) Les Flèches de Cupidon
14 h 30 15 h 15 Présentation de L’élevage
=> Onyrik 2 ans, Pop Corn et Perfect (1 an), Qalypso et Qaline (3 et 1 mois)
15 h 15 15 h 45 Pony Games Les Epées et Anneaux
15 h 45 16 h 15 Pony Games Les Tasses
16 h 15 16 h 45 Pony Games le P.O.N.E.Y.
16 h 45 17 h 00 Les Mots de Véro => Décoder le langage du Cheval
+ STAND INSCRIPTION promo de la rentrée (Adhésion à 50 % réduc et cadeau de Bienvenue aux nouveaux)
+ STAND BAPTEMES PONEYS ET CHEVAUX proposés tout au long de la journée.
+ STAND DE MAQUILLAGE (le midi)
+ STAND DE BROCANTE EQUESTRE
+ VISITE GUIDEES du Club avec Album Photo des travaux
+ BUVETTE ET RESTAURATION
-> Parking et Entrée Gratuite .
21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22
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English : Fête du Club Domaine de Lorleau
L’événement Fête du Club Domaine de Lorleau Lorleau a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Lyons Andelle