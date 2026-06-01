Fête du club Ecuries du Lac Hostens

Hostens

Fête du club

Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La fête des Écuries du Lac d’Hostens approche !

On se retrouve le 27 juin pour une journée placée sous le signe de la convivialité, des chevaux et du fun !

AU PROGRAMME

Spectacles équestres

Auberge espagnole (ramène un petit plat à partager !)

Bonne humeur garantie du début à la fin !

Écuries du Lac d’Hostens

Ouvert à toutes et tous !

Viens avec ta famille, tes amis ou juste ta bonne humeur! .

Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 92 38 ecuries-hostens@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du club

L’événement Fête du club Hostens a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud