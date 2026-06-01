Fête du club Ecuries du Lac Hostens
Fête du club Ecuries du Lac Hostens samedi 27 juin 2026.
Hostens
Fête du club
Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La fête des Écuries du Lac d’Hostens approche !
On se retrouve le 27 juin pour une journée placée sous le signe de la convivialité, des chevaux et du fun !
AU PROGRAMME
Spectacles équestres
Auberge espagnole (ramène un petit plat à partager !)
Bonne humeur garantie du début à la fin !
Écuries du Lac d’Hostens
Ouvert à toutes et tous !
Viens avec ta famille, tes amis ou juste ta bonne humeur! .
Ecuries du Lac 11 Route de Louchats Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 10 92 38 ecuries-hostens@orange.fr
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English : Fête du club
L’événement Fête du club Hostens a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud