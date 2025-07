Fête du club Domaine de La Rivière Saint-Didier-la-Forêt

Fête du club Domaine de La Rivière Saint-Didier-la-Forêt dimanche 6 juillet 2025.

Fête du club

Domaine de La Rivière Centre équestre EYWA Saint-Didier-la-Forêt Allier

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Envie d’une journée festive et conviviale ? Au programme Equifun pour les enfants, repas partagé (chacun apporte un plat), et après-midi jeux (pétanque, tennis de table…). Venez découvrir la structure, faire des baptêmes poneys et vous inscrire !

Domaine de La Rivière Centre équestre EYWA Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 48 87 83 sarleywa03@gmail.com

English :

Looking for a festive, convivial day out? On the program: Equifun for the kids, shared lunch (everyone brings a dish), and afternoon games (pétanque, table tennis…). Come and find out more about the facility, try your hand at pony trekking and sign up!

German :

Lust auf einen festlichen und geselligen Tag? Auf dem Programm stehen: Equifun für die Kinder, gemeinsames Essen (jeder bringt ein Gericht mit) und Spielenachmittag (Boulespiel, Tischtennis…). Kommen Sie und entdecken Sie die Einrichtung, machen Sie eine Ponytaufe und melden Sie sich an!

Italiano :

Cercate una giornata di festa e di amicizia? In programma: Equifun per i bambini, un pasto in comune (ognuno porta un piatto) e un pomeriggio di giochi (pétanque, ping pong, ecc.). Venite a scoprire il centro, a provare il pony trekking e a iscrivervi!

Espanol :

¿Le apetece pasar un día festivo y agradable? En el programa: Equifun para los niños, una comida compartida (cada uno trae un plato) y una tarde de juegos (petanca, ping-pong, etc.). Venga a descubrir el centro, a probar el paseo en poni y a inscribirse

