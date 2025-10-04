Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran

Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran samedi 4 octobre 2025.

Fête du Club Taurin Bahusate

Arènes Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-04

BAHUS SOUBIRAN

Fête du Club Taurin Bahusate

Samedi 4 Octobre

16h00 COURSE LANDAISE de Promotion Ganaderia Guillaume DUSSAU Cuadrilla Christophe DUSSAU, Animation musicale Lous Pastouros . Entrée générale 10€ Gratuit jusqu’à 16 ans 5€ AJC + licenciés. A l’issue de la course, un vin d’honneur sera servi sous le chapiteau

21h00 REPAS COURSAYRE Ouvert à tous Menu Confit de canard/Piperade, Dessert, Café et Vin compris Prix Adultes 10€ / Enfants 5€ (Chipo/Piperade, Dessert)

Dimanche 5 Octobre 10h30 MESSE en Musique avec la Pena Al Violin », 12h00 APÉRITIF CONCERT animé par la Pena Al Violin », 13h30 REPAS Ouvert à tous, Menu Potage perlé, Pot au feu à l’ancienne et à volonté, Dessert, Café et Vin compris Prix Adultes 14€ / Enfants 6€ (Steak haché/chips, Dessert)

Pour tous les repas, places limitées .

Arènes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 25 65 27

English : Fête du Club Taurin Bahusate

German : Fête du Club Taurin Bahusate

Italiano :

Espanol : Fête du Club Taurin Bahusate

L’événement Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Aire Eugénie