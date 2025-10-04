Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran
Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran samedi 4 octobre 2025.
Fête du Club Taurin Bahusate
Arènes Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-04
BAHUS SOUBIRAN
Fête du Club Taurin Bahusate
Samedi 4 Octobre
16h00 COURSE LANDAISE de Promotion Ganaderia Guillaume DUSSAU Cuadrilla Christophe DUSSAU, Animation musicale Lous Pastouros . Entrée générale 10€ Gratuit jusqu’à 16 ans 5€ AJC + licenciés. A l’issue de la course, un vin d’honneur sera servi sous le chapiteau
21h00 REPAS COURSAYRE Ouvert à tous Menu Confit de canard/Piperade, Dessert, Café et Vin compris Prix Adultes 10€ / Enfants 5€ (Chipo/Piperade, Dessert)
Dimanche 5 Octobre 10h30 MESSE en Musique avec la Pena Al Violin », 12h00 APÉRITIF CONCERT animé par la Pena Al Violin », 13h30 REPAS Ouvert à tous, Menu Potage perlé, Pot au feu à l’ancienne et à volonté, Dessert, Café et Vin compris Prix Adultes 14€ / Enfants 6€ (Steak haché/chips, Dessert)
Pour tous les repas, places limitées .
Arènes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 25 65 27
English : Fête du Club Taurin Bahusate
German : Fête du Club Taurin Bahusate
Italiano :
Espanol : Fête du Club Taurin Bahusate
L’événement Fête du Club Taurin Bahusate Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Aire Eugénie