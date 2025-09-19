Fête du Club Taurin Boulbon

Fête du Club Taurin Boulbon vendredi 19 septembre 2025.

Fête du Club Taurin

Du vendredi 19 au lundi 22 septembre 2025. Place Gilles Léontin / Manade Pla / Arènes municipale Boulbon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-22

2025-09-19

Rendez-vous à Boulbon pour un week-end taurin festif !

Découvrez le programme détaillé



Vendredi 19 septembre

17h30 course camarguaise LIGUE PACA avec la participation de VIP SÉCURITÉ

En soirée soupe au pistou / fromages / desserts / vin et café compris = 21€



Samedi 20 septembre Journée à l’ancienne offerte par la brasserie l’Astrado avec la manade Lescot et la Pena Los Caballeros

09h déjeuner aux Écuries Pellen gardianne / fromage / vin = 10€

11h abrivade longue suivi d’une course de 2 vaches (place Gilles Léontin)

13h repas fideùa / fromage / dessert / vin et café = 22€

18h bandido sortie des arènes (8 taureaux 1 par 1)



Dimanche 21 septembre Journée offerte par le café du commerce avec la manade Gillet

09h déjeuner à la manade Pla

11h abrivade longue suivi d’une course de 2 vaches (place Gilles Léontin)

13h repas pavé de taureaux au brasero / fromages / dessert / vin et café compris = 23€

18h bandido de taureaux neuf

En soirée food trucks et pizzeria Maffei



Lundi 22 septembre

17h30 course de taureaux emboulés avec la manade Blatiere-Blessac et Cavallini .

Place Gilles Léontin / Manade Pla / Arènes municipale Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

