Fête du Club Taurin Boulbon
Fête du Club Taurin Boulbon vendredi 19 septembre 2025.
Fête du Club Taurin
Du vendredi 19 au lundi 22 septembre 2025. Place Gilles Léontin / Manade Pla / Arènes municipale Boulbon Bouches-du-Rhône
Rendez-vous à Boulbon pour un week-end taurin festif !
Vendredi 19 septembre
17h30 course camarguaise LIGUE PACA avec la participation de VIP SÉCURITÉ
En soirée soupe au pistou / fromages / desserts / vin et café compris = 21€
Samedi 20 septembre Journée à l’ancienne offerte par la brasserie l’Astrado avec la manade Lescot et la Pena Los Caballeros
09h déjeuner aux Écuries Pellen gardianne / fromage / vin = 10€
11h abrivade longue suivi d’une course de 2 vaches (place Gilles Léontin)
13h repas fideùa / fromage / dessert / vin et café = 22€
18h bandido sortie des arènes (8 taureaux 1 par 1)
Dimanche 21 septembre Journée offerte par le café du commerce avec la manade Gillet
09h déjeuner à la manade Pla
11h abrivade longue suivi d’une course de 2 vaches (place Gilles Léontin)
13h repas pavé de taureaux au brasero / fromages / dessert / vin et café compris = 23€
18h bandido de taureaux neuf
En soirée food trucks et pizzeria Maffei
Lundi 22 septembre
17h30 course de taureaux emboulés avec la manade Blatiere-Blessac et Cavallini .
Place Gilles Léontin / Manade Pla / Arènes municipale Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
