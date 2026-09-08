Fête du club taurin de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran
samedi 3 octobre 2026 · Bahus-Soubiran
Informations pratiques
Bahus-Soubiran
Fête du club taurin de Bahus-Soubiran
Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
CLLIB TAURIN BAHUSÂTE FÊTE SES 10
SAMEDI , 16h: Course Landaise de Promotion, Ganadéria DSSAU, Cuadrilla Christophe DUSSAU, Animation musicale: Lous Pastouros
Entrée générale: 12€ Gratuit -16 ans Licenciés et AJC: 5€
Vin d’honneur sous le chapiteau.
19h: Apéritif animé par Lous Pastouros, 21h00: Repas CÔTE A L’OS de Lou Capeou
Menu:
-Assiette de charcuterie -Côte à l’os, pommes grenailles et champignons -Tartelette aux fruits Café et vin compris. Enfant (-de 10) : Chipos – Pommes ci) grenailles ou chips / Glace
ADULTE: 20€ ENFANT: 5€, Inscription, Places limitées
DIMANCHE ,10h30: Messe en Musique , 12h: Apéritif Concert animé par Al Violin 13h: POT AU FEU
Menu: -Perles du Japon Pot au feu et ses légumes -Dessert gourmand Café et vin compris
Après-midi animé par Seb animation 40
Réservation des repas obligatoire avant le 28 septembre
Véronique: 06.74.25.65.27 .
Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 25 65 27
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English : Fête du club taurin de Bahus-Soubiran
L’événement Fête du club taurin de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie
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