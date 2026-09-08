Informations pratiques

Bahus-Soubiran

Fête du club taurin de Bahus-Soubiran

Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

CLLIB TAURIN BAHUSÂTE FÊTE SES 10

SAMEDI , 16h: Course Landaise de Promotion, Ganadéria DSSAU, Cuadrilla Christophe DUSSAU, Animation musicale: Lous Pastouros

Entrée générale: 12€ Gratuit -16 ans Licenciés et AJC: 5€

Vin d’honneur sous le chapiteau.

19h: Apéritif animé par Lous Pastouros, 21h00: Repas CÔTE A L’OS de Lou Capeou

Menu:

-Assiette de charcuterie -Côte à l’os, pommes grenailles et champignons -Tartelette aux fruits Café et vin compris. Enfant (-de 10) : Chipos – Pommes ci) grenailles ou chips / Glace

ADULTE: 20€ ENFANT: 5€, Inscription, Places limitées

DIMANCHE ,10h30: Messe en Musique , 12h: Apéritif Concert animé par Al Violin 13h: POT AU FEU

Menu: -Perles du Japon Pot au feu et ses légumes -Dessert gourmand Café et vin compris

Après-midi animé par Seb animation 40

Réservation des repas obligatoire avant le 28 septembre

Véronique: 06.74.25.65.27 .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 25 65 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du club taurin de Bahus-Soubiran

L’événement Fête du club taurin de Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-09-08 par Tourisme Aire Eugénie