Fête du club taurin E. Boisset Saintes-Maries-de-la-Mer

Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025. Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Fête du club taurin Etienne Boisset et 4ème trophée Garlan course à l’avenir



Vendredi 31 octobre

11h30 Abrivado avec la manade du soleil

15h00 Course à l’Avenir avec le club taurin Etienne Boisset. Tarifs 10€ réduit 5€. Info 06 26 26 26 81



Samedi 1er novembre

9h00 Petit déjeuner aux arènes offert par les Tamaris

15h00 Spectacle taurin rencontre entre deux traditions . Tarifs 10€ réduit 5€. .

Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 26 26 81

English :

Fête du Club Taurin Etienne Boisset

German :

Fest des Stierkampfclubs Etienne Boisset

Italiano :

Festa del Club Taurin Etienne Boisset

Espanol :

Fiesta del Club Taurin Etienne Boisset

