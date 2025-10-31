Fête du club taurin E. Boisset Saintes-Maries-de-la-Mer
Fête du club taurin E. Boisset Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 31 octobre 2025.
Fête du club taurin E. Boisset
Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025. Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-31
Fête du Club Taurin Etienne Boisset
Fête du club taurin Etienne Boisset et 4ème trophée Garlan course à l’avenir
Vendredi 31 octobre
11h30 Abrivado avec la manade du soleil
15h00 Course à l’Avenir avec le club taurin Etienne Boisset. Tarifs 10€ réduit 5€. Info 06 26 26 26 81
Samedi 1er novembre
9h00 Petit déjeuner aux arènes offert par les Tamaris
15h00 Spectacle taurin rencontre entre deux traditions . Tarifs 10€ réduit 5€. .
Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 26 26 81
English :
Fête du Club Taurin Etienne Boisset
German :
Fest des Stierkampfclubs Etienne Boisset
Italiano :
Festa del Club Taurin Etienne Boisset
Espanol :
Fiesta del Club Taurin Etienne Boisset
L’événement Fête du club taurin E. Boisset Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer