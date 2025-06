Fête du club L’Écurie du Val de Sioule Verneuil-en-Bourbonnais 29 juin 2025 14:00

Allier

Fête du club L’Écurie du Val de Sioule 2 impasse de la Courcelle Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29

2025-06-29

profitez d’une Journée d’Animations (barrel racing, pony games, jeux) . Buvette l’après-midi, suivie d’une soirée conviviale cavaliers (chacun apporte un plat). C’est aussi le moment des inscriptions le matin pour les stages d’été et l’année prochaine.

L’Écurie du Val de Sioule 2 impasse de la Courcelle

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 40 91 51 ecurie.valdesioule@gmail.com

English :

enjoy a day of entertainment (barrel racing, pony games, games). Refreshment bar in the afternoon, followed by a convivial riders’ evening (everyone brings a dish). It’s also registration time in the morning for summer courses and next year.

German :

genießen Sie einen Tag voller Animationen (Barrel Racing, Ponyspiele, Spiele). Am Nachmittag gibt es ein Getränk, gefolgt von einem geselligen Reiterabend (jeder bringt ein Gericht mit). Es ist auch die Zeit der Einschreibungen am Vormittag für die Sommerkurse und das nächste Jahr.

Italiano :

giornata di animazione (corsa delle botti, pony games, giochi). Nel pomeriggio, bar di ristoro e serata conviviale per i cavalieri (ognuno porta un piatto). La mattina è anche il momento di iscriversi ai corsi estivi e al prossimo anno.

Espanol :

disfrute de un día de entretenimiento (carreras de barriles, juegos con ponis, juegos). Bar de refrescos por la tarde, seguido de una velada de convivencia entre jinetes (cada uno trae un plato). También es el momento de inscribirse por la mañana para los cursos de verano y el año que viene.

