Fête du cochon Cussac-sur-Loire
Fête du cochon Cussac-sur-Loire samedi 21 février 2026.
Fête du cochon
Salle polyvalente de Malpas Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le Solignac-Cussac FC organise sa traditionnelle Fête du Cochon, avec soirée karaoké animée par RV animation.
Rendez-vous dès 18h30.
Au menu terrine, saucisses et pommes de terre, fromage et dessert.
Pensez à réserver (avant le 16 février).
.
Salle polyvalente de Malpas Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 90 10 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Solignac-Cussac FC is organizing its traditional Fête du Cochon, with a karaoke evening hosted by RV animation.
Event starts at 6:30pm.
Menu: terrine, sausages and potatoes, cheese and dessert.
Don’t forget to book (before February 16).
L’événement Fête du cochon Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay