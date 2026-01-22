Fête du cochon Cussac-sur-Loire

Fête du cochon

Salle polyvalente de Malpas Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Le Solignac-Cussac FC organise sa traditionnelle Fête du Cochon, avec soirée karaoké animée par RV animation.

Rendez-vous dès 18h30.

Au menu terrine, saucisses et pommes de terre, fromage et dessert.

Pensez à réserver (avant le 16 février).

Salle polyvalente de Malpas Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 90 10 80

Solignac-Cussac FC is organizing its traditional Fête du Cochon, with a karaoke evening hosted by RV animation.

Event starts at 6:30pm.

Menu: terrine, sausages and potatoes, cheese and dessert.

Don’t forget to book (before February 16).

