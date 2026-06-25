Hayange

Fête du cochon

Place de la Résistance et de la Déportation Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 10:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’année dernière, vous étiez plus de 14 000 ! La Fête du Cochon de Hayange est de retour pour une nouvelle édition, le dimanche 6 septembre 2026.

Rendez-vous dès 10h30 devant l’Hôtel de Ville pour une journée de folie, avec la présence exceptionnelle du groupe ABBA FOR EVER et d’autres artistes…

Au programme de la musique, des animations pour petits et grands, et bien sûr, des tonnes de délicieux plats à base de cochon.

On compte sur vous pour être de la partie et faire de cette nouvelle édition la meilleure de toutes !Tout public

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Place de la Résistance et de la Déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr

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English :

Last year, there were more than 14,000 of you! The Hayange Pig Festival is back for another edition on Sunday, September 6, 2026.

Meet us at 10:30 a.m. in front of City Hall for a day of fun, featuring a special performance by the band ABBA FOR EVER and other artists…

On the program: music, activities for all ages, and of course, tons of delicious pork-based dishes.

We’re counting on you to join us and make this new edition the best one yet!

L’événement Fête du cochon Hayange a été mis à jour le 2026-06-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME