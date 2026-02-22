Fête du cochon Le Tremblay Ombrée d’Anjou

Fête du cochon Le Tremblay

37e Fête du Cochon organisée par le collectif d’associations du Tremblay, le Dimanche 29 Mars 2026.

Venez participer à la fête du cochon au Tremblay.

Au menu

Le matin

– Fanfare de Challain

– Les Shérifs (spectacle de rue)

– Lala’itou (karaoké géant)

Le midi

– Déjeuner sous chapiteau (18€/adulte-6€/enfant)

– Restauration rapide

L’après-midi

– Les Shérifs (spectacle de rue)

– La Violette du Tremblay

– Lala’itou (karaoké géant)

– Confrérie et tirage de la Tombola

– Les chorales Les P’tits Lézarts et les Enchantées

– Clôture de la fête par la Banda Baz band

Et toute la journée

– vente de charcuteries à l’ancienne

– fanfare

– marché artisanal

– des jeux en bois et animations pour enfants

Réservation conseillée pour le repas .

Le Tremblay Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 27 13

English :

37th Fête du Cochon organized by the Tremblay association collective, Sunday, March 29, 2026.

