Fête du cochon Le Tremblay Ombrée d’Anjou
Le Tremblay Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
37e Fête du Cochon organisée par le collectif d’associations du Tremblay, le Dimanche 29 Mars 2026.
Venez participer à la fête du cochon au Tremblay.
Au menu
Le matin
– Fanfare de Challain
– Les Shérifs (spectacle de rue)
– Lala’itou (karaoké géant)
Le midi
– Déjeuner sous chapiteau (18€/adulte-6€/enfant)
– Restauration rapide
L’après-midi
– Les Shérifs (spectacle de rue)
– La Violette du Tremblay
– Lala’itou (karaoké géant)
– Confrérie et tirage de la Tombola
– Les chorales Les P’tits Lézarts et les Enchantées
– Clôture de la fête par la Banda Baz band
Et toute la journée
– vente de charcuteries à l’ancienne
– fanfare
– marché artisanal
– des jeux en bois et animations pour enfants
Réservation conseillée pour le repas .
Le Tremblay Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 27 13
English :
37th Fête du Cochon organized by the Tremblay association collective, Sunday, March 29, 2026.
L’événement Fête du cochon Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme Anjou bleu