FÊTE DU COCHON Saint-Pons-de-Thomières
FÊTE DU COCHON Saint-Pons-de-Thomières dimanche 22 février 2026.
FÊTE DU COCHON
Saint-Pons-de-Thomières Hérault
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Saint‑Pons‑de‑Thomières célèbre sa traditionnelle Fête du Cochon ! Marché d’artisans, animations familiales, démonstrations insolites et repas convivial rythment cette journée festive au cœur du village. Une ambiance chaleureuse et gourmande pour petits et grands.
La Fête du Cochon revient à Saint‑Pons‑de‑Thomières pour une journée conviviale et gourmande rassemblant habitants, familles et visiteurs.
Sur la place du Foiralet, la rue du Pont et la place Charles‑Barthes, le village s’anime dès le matin avec un marché d’artisans locaux et de nombreuses animations : manèges, tiercé des petits cochons…
De 8h à 10h, un petit déjeuner traditionnel est servi sous la mairie : œufs, tindelles, pâté, fromage, confiture, beurre, vin et café.
À midi, le repas des cochonneurs se tient à la salle des fêtes de Ponderach, chauffée et avec service à table. Au menu : kir, assiette de charcuterie, freisinat, fromage des Monts de Lacaune, salade de fruits, oreillette et café.
Organisée par le Comité des fêtes Les Tamarous , cette journée festive propose un accueil chaleureux pour tous .
Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 tourisme@minervois-caroux.com
English :
In the heart of the village, a large fair of local products, breakfast and meals, entertainment for young and old.
