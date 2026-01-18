Fête du cochon Vanxains

Fête du cochon

Salle des fêtes Vanxains Dordogne

Tarif : – –

Date :

2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Fête du cochon, la cuisine du cochon comme autrefois !

Vente à emporter, seulement sur réservation, réservation obligatoire avant le 14/12/2026,

Menu du midi et du soir 25€ apéritif, bougras, poivrée, soupena, boudin frais, roti de por et haricots couennes, salade, fromage, dessert, vin et café

Fête du cochon, la cuisine du cochon comme autrefois !

Vente à emporter, seulement sur réservation, réservation obligatoire avant le 14/12/2026,

Menu du midi et du soir 25€ apéritif, bougras, poivrée, soupena, boudin frais, roti de por et haricots couennes, salade, fromage, dessert, vin et café compris .

Salle des fêtes Vanxains 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 70 64 14

English : Fête du cochon

Fête du cochon, cooking with pigs like in the old days!

Takeaway sale, by reservation only, booking required by 14/12/2026,

Lunch and dinner menu 25? aperitif, bougras, pepper, soupena, fresh black pudding, roast pork and kidney beans, salad, cheese, dessert, wine and coffee

