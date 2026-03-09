Fête du Cognac | Suzanne, Lilly Wood & the Prick, Théa sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Cognac

Fête du Cognac | Suzanne, Lilly Wood & the Prick, Théa

sur le stade annexe de rugby Jean Martinaud Allée Guy Gautier Cognac Charente

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 01:30:00

2026-07-25

La Fête du Cognac: 3 jours de fête et de convivialité. Goûtez aux produits gastronomiques locaux, savourez le cognac en cocktails et dansez au rythme des concerts de musiques actuelles: soirée féminine avec Suzanne, Lilly Wood & the Prick et Théa

+33 5 45 81 21 05 lafeteducognac@orange.fr

English :

The Cognac Festival: 3 days of festivities, conviviality and sharing. Taste local gastronomic products, enjoy cognac cocktails and dance to the rhythm of contemporary music concerts.

