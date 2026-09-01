Fête du comice Vergt
samedi 19 septembre 2026 · Vergt
Informations pratiques
Vergt
Fête du comice
Place Marty Vergt Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un bon repas, un grand concert, une piste pour danser, une fête foraine le Comice de Vergt vous attend !
Un bon repas, un grand concert, une piste pour danser, une fête foraine le Comice de Vergt vous attend ! .
Place Marty Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 78 35
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English : Fête du comice
A delicious meal, a fantastic concert, a dance floor, a funfair: the Comice de Vergt is waiting for you!
L’événement Fête du comice Vergt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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