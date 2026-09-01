Informations pratiques

Vergt

Fête du comice

Place Marty Vergt Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un bon repas, un grand concert, une piste pour danser, une fête foraine le Comice de Vergt vous attend !

Un bon repas, un grand concert, une piste pour danser, une fête foraine le Comice de Vergt vous attend ! .

Place Marty Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 78 35

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English : Fête du comice

A delicious meal, a fantastic concert, a dance floor, a funfair: the Comice de Vergt is waiting for you!

L’événement Fête du comice Vergt a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux