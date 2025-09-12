Fête du commerce 2025 Valenciennes
Fête du commerce 2025 Valenciennes vendredi 12 septembre 2025.
Fête du commerce 2025
Valenciennes Nord
Gratuit
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13 2025-09-15
Organisée par la fédération des boutiques de Valenciennes
La Fête du Commerce à Valenciennes se déroulera les 12, 13 et 15 septembre 2025 à Valenciennes.
Comme chaque année, c’est l’occasion pour les commerçants participants de pratiquer des prix cassés, de vider les stocks, c’est la fête des bonnes affaires, c’est la Fête du Commerce !
Le Lundi 15 septembre, la Brocante-Antiquités réservée à des professionnels sera présente sur la Place d’Armes à Valenciennes. 0 .
Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France federationdesboutiquesdevals@gmail.com
