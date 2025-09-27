Fête du commerce et de l’artisanat Sens

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 19:00:00

2025-09-27

Le centre-ville de Sens vous ouvre ses portes pour cet événement incontournable de la rentrée, en collaboration avec les commerçants et artisans locaux.

C’est l’occasion idéale pour soutenir les commerces de proximité tout en profitant d’une ambiance conviviale et festive dans les rues de Sens !

Au programme

Des bonnes affaires pour une journée shopping exceptionnelle

Des produits de qualité, de l’artisanat local, et de la gastronomie à découvrir et savourer .

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

