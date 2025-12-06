Fête du conte : « La vengeance du Grand Murdoch » par François Vincent Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Fête du conte : « La vengeance du Grand Murdoch » par François Vincent Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 6 décembre 2025.

Corbeau dit au grand Murdoch : “Si tu peux me raconter une histoire sombre et amère comme la bière noire que tu bois tous les soirs, je te dirai le secret nécessaire pour te venger de ton frère”.

François Vincent, conteur et musicien, revisite des contes de la tradition orale dans un langage contemporain et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au chanté tout en jouant de la guitare et s’est forgé au fil des ans un style tout à fait original, jouant malicieusement du sens et du son.

pour tous à partir de 10 ans – sur inscription à partir du 4 novembre

Une histoire rocambolesque, des personnages hauts en couleur, une Vieille de Fer, deux frères ennemis, un héros roublard, des framboises, un chêne, une hache… Un conte où se retrouvent mêlés jalousie, sorcellerie, vengeances, le tout dans la joie, la bonne humeur et le rock’n’roll !

Le samedi 06 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr