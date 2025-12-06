Fête du conte : scène ouverte ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Fête du conte : scène ouverte ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 6 décembre 2025.

Tout public à partir de 4 ans – entrée libre dans la limite des places disponibles

Les personnes qui souhaitent raconter s’inscrivent auprès de la bibliothèque

Que vous soyez conteur amateur, débutant ou confirmé, une scène ouverte vous attend !



Et vous qui aimez les histoires, petits ou grands, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles et venez écouter une, deux histoires ou restez avec nous tout l’après-midi !

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h30 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T16:30:07+01:00

fin : 2025-12-06T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T15:30:00+02:00_2025-12-06T18:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr