Luisant

Fête du coquelicot

Luisant Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le temps d’une journée, l’étang de Luisant se pare de rouge et de convivialité avec la Fête du Coquelicot. Animations, artisans, producteurs et ateliers nature invitent petits et grands à flâner, découvrir et partager un moment festif au cœur de l’été.Familles

Les visiteurs sont invités à rencontrer des artisans et producteurs locaux, découvrir des savoir-faire variés et participer à des animations ludiques autour de la biodiversité et de l’alimentation durable. Jeux, ateliers pédagogiques, dégustations et surprises rythment la journée, tandis que les plus jeunes profitent d’espaces dédiés et de moments festifs pensés pour eux. Entre découverte des produits du terroir, sensibilisation à l’environnement et instants de détente au bord de l’eau, l’événement offre une parenthèse estivale conviviale et accessible à tous. 0 .

Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 88 00 78 communication@ville-luisant.fr

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English :

For one day, the Etang de Luisant is decked out in red and conviviality for the Fête du Coquelicot. Activities, craftsmen, producers and nature workshops invite young and old to stroll, discover and share a festive moment in the heart of summer.

L’événement Fête du coquelicot Luisant a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHARTRES