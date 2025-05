Fête du Cordage – Tarascon, 6 juin 2025 07:00, Tarascon.

Bouches-du-Rhône

Fête du Cordage Du vendredi 6 au dimanche 8 juin 2025. 27 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

2025-06-06

Une fête aux ambiances « flamenco » devenue au fil du temps un rendez-vous festif et populaire autour de la convivialité ! Cette année encore Tarascon va vibrer

lors de cette fête de quartier aux ambiances résolument « flamenco » !

Vendredi 6 juin/21 h

Musique Gipsy, Pop et Variétés Mario Reyes Junior et la Gipsy Family

Avec Mario Reyes Fils, la nouvelle génération des Reyes de Tarascon, accompagné par El Machuquita et Sevan Reyes-Picat âgé de 8 ans.



Samedi 7 juin/21 h

Musique et Danse Flamenco

Manuel Gomez et Los Bolecos Familia, famille très connue dans le monde du Flamenco. Manuel Gomez est un guitariste virtuose accompagné par sa femme Fininé Gomez, la chanteuse Luisa la Gitane, Emilio Cortes et la danseuse Delia Sofia.



Dimanche 8 juin/21h

Concert de musique du monde « Les Gypsies de Tarascon » et de nombreux invités surprises.



Lundi 10 juin dès 17h Attractions foraines



Et chaque jour dès 17h Attractions foraines/Restauration au Bar des Loisirs/Animations et ambiances Gipsy .

27 boulevard Gambetta

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A festival with a « flamenco » flavour that has become a popular, festive rendezvous based on conviviality! Once again, Tarascon is set to rock

during this district festival with a decidedly flamenco feel!

German :

Ein Fest mit « Flamenco »-Atmosphäre, das im Laufe der Zeit zu einem festlichen und beliebten Treffpunkt rund um die Geselligkeit geworden ist! Auch dieses Jahr wird Tarascon wieder vibrieren

bei diesem Stadtteilfest mit entschiedener « Flamenco »-Atmosphäre!

Italiano :

Un festival dal sapore flamenco che negli anni è diventato un evento festoso, popolare e conviviale! Anche quest’anno Tarascon sarà in fermento durante questo

durante questa festa di quartiere dal sapore decisamente flamenco!

Espanol :

Un festival con sabor flamenco que a lo largo de los años se ha convertido en un acontecimiento festivo, popular y de convivencia Este año, Tarascón volverá a animarse

durante esta fiesta de barrio de marcado carácter flamenco

