Fête du cornet de Murat Murat

Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, spectacles, concerts, marché de producteurs..). Accès gratuit.

Ville de Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 20 09 47 fetecornetsmurat@gmail.com

English : Fête des cornets de Murat

Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, manèges, théâtre de rue…). Accès gratuit.

German : Fête des cornets de Murat

Toute la journée vente et dégustation de cornets garnis, spectacles, dégustations, menus cornets, nombreuses animations (bandas, maquillage enfant, manèges, théâtre de rue…). Accès gratuit.

Italiano :

Vendita e degustazione di cornetti ripieni per tutto il giorno, spettacoli, degustazioni, menù a base di cornetti, numerose attività (bandas, trucchi per bambini, spettacoli, concerti, mercato dei produttori…). Accesso libero.

Espanol :

Durante todo el día, venta y degustación de cornetas rellenas, espectáculos, degustaciones, menús de cornetas, numerosas actividades (bandas, maquillaje infantil, espectáculos, conciertos, mercado de productores…). Acceso gratuito.

