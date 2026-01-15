Fête du coucou Visite commentée du jardin partagé Le Theil Val-au-Perche

Fête du coucou Visite commentée du jardin partagé

Le Theil Foyer Theillois 15; rue de la Croix (près du cinéma) Val-au-Perche Orne

Dans le cadre de la fête du coucou, Sarah vous accueille pour vous faire découvrir ce jardin potager cultivé selon les principes du sol vivant . Ou il sera question de foin et de moutarde des champs, de semences paysannes et de haïkus de printemps, de soupe de capucines … et de bien d’autres choses encore !

Annulation en cas de météo catastrophique .

+33 6 13 50 81 97 jardinpartage.valauperche@gmail.com

