Fête du court métrage, 10ème édition

6 rue des Granges Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

19h Nous Maintenant 5 courts métrages sur la jeunesse plurielle entre audace, fragilité, tendresse ou colère.

Durée 1h22.

21h30 Petites Joueuses , une sélection maison de courts métrages sur les droits des femmes.

Durée 1h24.

IsleCo 05 53 82 59 09 contact@isleco.fr

19h Nous Maintenant 5 courts métrages sur la jeunesse plurielle entre audace, fragilité, tendresse ou colère.

Durée 1h22.

21h30 Petites Joueuses , une sélection maison de courts métrages sur les droits des femmes.

Durée 1h24.

Lieu 6 rue des Granges

Tout public dès 12 ans. Entrée libre

Auberge espagnole avec vos plats à partager (portez vos couverts)

IsleCo 05 53 82 59 09 contact@isleco.fr .

6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr

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English : Fête du court métrage, 10ème édition

7pm: Nous Maintenant : 5 short films about the many facets of youth, from boldness and fragility to tenderness and anger.

Running time: 1h22.

9:30pm: Petites Joueuses , an in-house selection of short films on women’s rights.

Running time: 1h24.

IsleCo 05 53 82 59 09 ? contact@isleco.fr

L’événement Fête du court métrage, 10ème édition Douzillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Vallée de l’Isle en Périgord