Fête du court métrage, 10ème édition Douzillac
Fête du court métrage, 10ème édition Douzillac vendredi 27 mars 2026.
Fête du court métrage, 10ème édition
6 rue des Granges Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
19h Nous Maintenant 5 courts métrages sur la jeunesse plurielle entre audace, fragilité, tendresse ou colère.
Durée 1h22.
21h30 Petites Joueuses , une sélection maison de courts métrages sur les droits des femmes.
Durée 1h24.
IsleCo 05 53 82 59 09 contact@isleco.fr
19h Nous Maintenant 5 courts métrages sur la jeunesse plurielle entre audace, fragilité, tendresse ou colère.
Durée 1h22.
21h30 Petites Joueuses , une sélection maison de courts métrages sur les droits des femmes.
Durée 1h24.
Lieu 6 rue des Granges
Tout public dès 12 ans. Entrée libre
Auberge espagnole avec vos plats à partager (portez vos couverts)
IsleCo 05 53 82 59 09 contact@isleco.fr .
6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr
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English : Fête du court métrage, 10ème édition
7pm: Nous Maintenant : 5 short films about the many facets of youth, from boldness and fragility to tenderness and anger.
Running time: 1h22.
9:30pm: Petites Joueuses , an in-house selection of short films on women’s rights.
Running time: 1h24.
IsleCo 05 53 82 59 09 ? contact@isleco.fr
L’événement Fête du court métrage, 10ème édition Douzillac a été mis à jour le 2026-03-17 par Vallée de l’Isle en Périgord