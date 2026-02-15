Fête du court métrage 10eme édition Sauveterre-de-Rouergue

Fête du court métrage 10eme édition

Allée du four banal Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Depuis maintenant dix ans, l’association à portée nationale Faites des Courts, Fête des Films donne accès aux collectivités et collectifs à des œuvres souvent mises de côté au profit des séries et longs métrages.

La médiathèque de Sauveterre de Rouergue participe à cette manifestation nationale, qui vise à mieux faire connaître le court métrage au grand public. Le vendredi 27 mars, deux séances de projection auront lieu à 17h30 et 20h30 salle du Four Banal à Sauveterre. .

For ten years now, the nationwide association Faites des Courts, Fête des Films has been giving communities access to works that are often overlooked in favor of series and feature films.

