Fête du court métrage 2026 aux Moulins de Paillard Lieu Dit Moulins Paillard Loir en Vallée

Fête du court métrage 2026 aux Moulins de Paillard

Lieu Dit Moulins Paillard Les Moulins de Paillard Loir en Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Cinéma, du pop corn et convivialité c’est la Fête du court métrage 2026 aux Moulins de Paillard ! Des projections gratuites de films courts pour toutes et tous

Action !

La saison commence ce mois de mars aux Moulins de Paillard avec notre participation annuelle à la Fête du court métrage. Cet événement national nous offre toute une bibliothèque unique de films courts à laquelle nous ajoutons nos grands classiques ! Comme chaque année, Paillard propose des projections et des ateliers pour les scolaires, les habitants et les groupes. Célébrez les 10 ans de la Fête du court-métrage avec nous….et l’ouverture de la 17e saison culturelle des Moulins de Paillard !

Sur la base solide de notre association, et avec notre volonté d’innover à chaque saison, à nos partenariats de longue date s’ajoutent une nouvelle collaboration en 2026. Cette année, Paillard a le plaisir d’accueillir le Centre Social Val du Loir de La Chartre sur le Loir et plusieurs de ses publics enfants, ados et familles pour trois séances qui leur sont dédiées. Les courts-métrages projetés sont le support pour des ateliers et échanges autour de diverses thématiques encourageant le bien vivre-ensemble, et nous profitons de cette rencontre pour présenter le site historique et les activités du centre d’arts.

Ouvertures publiques

Le pop-corn crépite dans le cinéma de Paillard des projections ouvertes à toutes et à tous

– Vendredi 27 mars à partir de 19h, Le grand écran du vendredi soir, pour toutes et tous !

– Samedi 28 mars de 15h à 17h, Popcorn & projections pour toute la famille ! Un après-midi de court-métrage

– Dimanche 29 mars de 15h à 17h, Rires et réflexions, des films d’animations et des grands classiques pour tous les âges

L’entrée est gratuite et libre pendant toutes ces séances. .

Lieu Dit Moulins Paillard Les Moulins de Paillard Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 23 25 64 contact.paillard@gmail.com

English :

Cinema, popcorn and conviviality: it’s the 2026 Short Film Festival at Les Moulins de Paillard! Free screenings of short films for all and sundry

