Fête du Court Métrage 2026

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

10ème édition à Granville et aux alentours du 25 au 31 mars

L’équipe 100 % bénévole de l’association Sillages ( Fish’n Films), est heureuse et fière que Granville soit l’ambassadrice de la Fête du Court Métrage pour la 1ère fois

Nombreuses projections pour tous les publics et amoureux du cinéma (gratuites ou payantes) à Granville, Hauteville, Coutances, Ver, Carolles, Sartilly, Ducey, Juvigny, Saint-Hilaire du Harcouët, la Haye Pesnel, Villedieu, Hérouville St Clair, Percy

Pour Granville

Projections pour le jeune public le mercredi 25 mars Atelier 104 Espace Jeunes Christian Ridel

Inauguration avec un concert du groupe vocal les Marie-Jeanne, hommage à Alice Guy, Films et musique au Freedôm et bien sûr 2 séances au cinéma le Select en présence de réalisateur.trice.

Pour conclure un ciné soupe au Demi-Lieu avec l’adolescence, âge des 1ères fois comme thème.

Et aussi comme autrefois projections de très courts métrages en avant-séances

Retrouvez le programme riche et varié sur le site de la Fête du Court .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 80 31 67 55 sillagesfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Court Métrage 2026

L’événement Fête du Court Métrage 2026 Granville a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer