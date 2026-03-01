Fête du court métrage 2026 Médiathèque Le Tréport
Fête du court métrage 2026 Médiathèque Le Tréport mercredi 25 mars 2026.
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Dans le cadre du mois Bien dans ma tête , voici les courts métrages qui seront diffusés
Maman pleut des cordes, La petite casserole d’Anatole, Des tresses.
A partir de 7 ans. Sur inscription. Gratuit .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
