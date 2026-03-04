Fête du court métrage à Grépiac, salle amassada, Grépiac

Fête du court métrage à Grépiac 25 et 27 mars salle amassada Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T20:30:00+01:00 – 2026-03-27T23:00:00+01:00

L’association Les lumières du village, à Grépiac, propose des projections de courts métrages, dans le cadre de la Fête du court métrage, pour les enfants mercredi 25 mars l’après-midi et pour les adultes vendredi 27 mars à 20h30.

C’est gratuit et ouvert à tous !

À l’Amassada – Grépiac

salle amassada grépiac Grépiac 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0621626714 »}] [{« link »: « https://www.lafeteducourt.com/ »}]

Des courts métrages pour les enfants et pour les adultes, dans la cadre de La fête du court métrage. À Grépiac, salle Amassada. Gratuit. cinéma courts métrages

Les lumières du village