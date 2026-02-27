Fête du court métrage à la Micro-Folie du Pays Foyen Office de Tourisme du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

Fête du court métrage à la Micro-Folie du Pays Foyen

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande

2026-03-26

2026-03-28

2026-03-26 2026-03-28

Jeudi 26 Mars à 14h30

Amis du court métrage (Tout public)

À l’occasion de ses 10 ans, la Fête du court métrage met à l’honneur ses organisateur.ice.s de séances. Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité.

Samedi 28 Mars à 14h30

Coups de coeur du public (Tout public)

Entre audace, fragilité, tendresse ou colère, cette jeunesse plurielle interroge son lien au présent, se projette vers l’avenir et revendique sa place dans un monde en mutation. .

Office de Tourisme du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

