Fête du court métrage à la Micro-Folie Micro-Folie Surgères

Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères

Venez fêter le court-métrage sous toutes ses formes !

Au programme de ces deux jours une séance jeunesse (dès 8 ans) le mercredi et deux séances adultes le samedi.

Il y en aura pour tous les goûts.

English:

Come and celebrate short films in all their forms!

The two-day program includes a children’s screening (ages 8 and up) on Wednesday and two adult screenings on Saturday.

Something for everyone.

