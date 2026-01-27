Fête du court métrage à la Micro-Folie Micro-Folie Surgères
Fête du court métrage à la Micro-Folie
Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères
Samedi 2026-03-25
2026-03-25
Venez fêter le court-métrage sous toutes ses formes !
Au programme de ces deux jours une séance jeunesse (dès 8 ans) le mercredi et deux séances adultes le samedi.
Il y en aura pour tous les goûts.
Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Come and celebrate short films in all their forms!
The two-day program includes a children’s screening (ages 8 and up) on Wednesday and two adult screenings on Saturday.
Something for everyone.
