Fête du Court Metrage à la Tour des Villains Le Montsaugeonnais

Fête du Court Metrage à la Tour des Villains

La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Tout public

Dans le cadre de la 10ème édition du Festival du Court-Métrage, la Tour des Villains projettera une sélection de 3 courts-métrages dans les lesquels évolueront des personnages qui, comme tout le monde, ont des doutes. Mais pas de panique, heureusement pour eux ils sont bien entourés !

Maman pleut des cordes

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression ; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon. Jeanne part en traînant les pieds à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

Réalisation Hugo de Faucompret Année 2021

La petite casserole d’Anatole

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour. On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, Anatole en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. Mais, heureusement, les choses ne sont pas si simples.

Réalisation Éric Montchaud Année 2014

Des Tresses

Lili arrive en CM1 dans une nouvelle école et se lie d’amitié avec Dado. Alors que la photo de classe approche, Lili se fait faire des tresses africaines et Dado se défrise les cheveux. C’est l’occasion de chercher en l’autre quelque chose qu’elles n’ont pas, quitte à mettre en danger leur amitié.

Réalisation Leïla Macaire Année 2022

