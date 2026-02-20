Fête du court métrage à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25 15:30:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Pendant quelques jours, partout en France, des projections gratuites sont organisées pour faire découvrir le court métrage au plus grand nombre fictions, animations, documentaires… pour tous les âges et tous les goûts.

Fête du court métrage à Montoire-sur-le Loir. Deux temps dans votre médiathèque Temps libre à 10h3 Et toi, qu’est-ce que tu fais en sortant de l’école ? Projection de 4 courts-métrages Durée 35 min A partir de 5 ans Sur réservation. Puis Bien dans ma tête à 15h30 projection de 3 courts-métrages. Durée 51 min. A partir de 7 ans Sur réservation. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

For a few days, all over France, free screenings are organized to bring short films to as many people as possible: fiction, animation, documentaries? for all ages and tastes.

L’événement Fête du court métrage à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois