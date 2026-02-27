Fête du court métrage au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Fête du court métrage au Cinéma La Brèche

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Mercredi 25 Mars à 14h Talents d’aujourd’hui 1/2 (à partir de 12 ans) avec débat citoyen autour des films en suivant:

– Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa 2023 (00:15:00) Fiction ,expérimental

– Big boys don’t cry de Arnaud Delmarle 2025 (00:23:20) Fiction

– Car wash de Laïs Decaster 2024 (00:12:00) France. Documentaire

– Pouquoi parlez-vous si bas de Pauline Broulis , Zoé Labasse 2025 (00:25:00) France. Fiction

– J’ai avalé une chenille de Basile Khatir 2024 (00:10:00) France. Animation

Mercredi 25 Mars à 16h30 L’Odyssée de Choum dès 3 ans Réalisateur Julien Bisaro 2019 (00:25:47) france, Belgique Animation. Goûter offert dans le hall dès 16h15, film à 16h30 et animation créative autour du film après la projection. .

