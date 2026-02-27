Fête du court métrage au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande
Fête du court métrage au Cinéma La Brèche
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Dimanche 29 Mars à 20h30 Viens voir les comédiens À partir de 14 ans.
– Mort d’un acteur de Ambroise Rateau 2024 (00:22:39 ) France. Fiction
– Olivia de Ben Richardot 2024 (00:25:00) France. Fiction
– Totems de Artur Cahn 2023 (00:26:12) France. Fiction
– Je veux danser de Lomane de Dietrich 2025 (00:18:00) France. Fiction .
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 cinemalabreche@gmail.com
