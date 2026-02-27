Fête du court métrage au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Fête du court métrage au Cinéma La Brèche

Cinéma La Brèche
140 rue de la République
Sainte-Foy-la-Grande
Gironde

Dimanche 29 Mars à 20h30 Viens voir les comédiens À partir de 14 ans.

– Mort d’un acteur de Ambroise Rateau 2024 (00:22:39 ) France. Fiction

– Olivia de Ben Richardot 2024 (00:25:00) France. Fiction

– Totems de Artur Cahn 2023 (00:26:12) France. Fiction

– Je veux danser de Lomane de Dietrich 2025 (00:18:00) France. Fiction .

Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 cinemalabreche@gmail.com

