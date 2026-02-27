Fête du court métrage Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Pour cette soirée, la Générale se transforme en salle de cinéma avec la projection de plusieurs courts métrages : Mimine, Été 96, On n’est pas prêt d’être des Supers Héros, Palestine IslandA partir de 12 ans, entrée gratuite.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

07.49.89.54.65



