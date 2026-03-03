Fête du Court Métrage Place José Bès Casteljaloux
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne
Programme Talents d’Aujourd’hui
Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon non exhaustif de la relève du cinéma français.
Durée 1h25 En partenariat avec le BAT47
Au programme
• POURQUOI PARLEZ-VOUS SI BAS de Pauline Broulis et Zoé Labasse (en leur présence)
• GÉNÉALOGIE DE LA VIOLENCE de Mohamed Bourouissa
• BIG BOYS DON’T CRY d’Arnaud Delmarle
• CAR WASH de Laïs Decaster
• J’AI AVALÉ UNE CHENILLE de Basile Khatir .
Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr
English : Fête du Court Métrage
