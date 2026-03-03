Fête du Court Métrage Place José Bès Casteljaloux

Fête du Court Métrage

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Programme Talents d’Aujourd’hui

Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour d’horizon non exhaustif de la relève du cinéma français.

Durée 1h25 En partenariat avec le BAT47

Au programme

• POURQUOI PARLEZ-VOUS SI BAS de Pauline Broulis et Zoé Labasse (en leur présence)

• GÉNÉALOGIE DE LA VIOLENCE de Mohamed Bourouissa

• BIG BOYS DON’T CRY d’Arnaud Delmarle

• CAR WASH de Laïs Decaster

• J’AI AVALÉ UNE CHENILLE de Basile Khatir .

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 91 30 cine2000.lodyssee@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Court Métrage

L’événement Fête du Court Métrage Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Coteaux et Landes de Gascogne