Fête du court-métrage

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Fête du court-métrage

Manifestation annuelle, La Fête du court-métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court-métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international. Dans ce cadre, les médiathèques de Châlette (18h), Montargis (20h) et Amilly (22h) s’associent le temps d’une soirée pour un parcours de projections, agrémenté de temps apéritifs. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Short Film Festival

L’événement Fête du court-métrage Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-17 par OT MONTARGIS