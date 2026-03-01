Fête du court métrage Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Fête du court métrage

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

En 2026, le festival national du court-métrage, ou Fête du Court , célèbre ses 10 ans d’existence ! Pour l’occasion, la bibliothèque Chatulivre invite petits et grands pour découvrir des courts métrages adaptés à tous !

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Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

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English :

In 2026, the national short film festival, or Fête du Court , celebrates its 10th anniversary! For the occasion, the Chatulivre library is inviting young and old to discover short films suitable for everyone!

L’événement Fête du court métrage Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme