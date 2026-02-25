Fête du court métrage Salle polyvalente Cieux

Fête du court métrage

Salle polyvalente Place du 8 Mai 1945 Cieux Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’association Pier Ô Bois vous convie à sa fête du court métrage. 9 films sont au programme pour cette première dans le nord du Limousin. .

Salle polyvalente Place du 8 Mai 1945 Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@mdbn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage

L’événement Fête du court métrage Cieux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin