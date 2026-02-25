Fête du court métrage Salle polyvalente Cieux
Fête du court métrage Salle polyvalente Cieux jeudi 26 mars 2026.
Fête du court métrage
Salle polyvalente Place du 8 Mai 1945 Cieux Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’association Pier Ô Bois vous convie à sa fête du court métrage. 9 films sont au programme pour cette première dans le nord du Limousin. .
Salle polyvalente Place du 8 Mai 1945 Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@mdbn.fr
English : Fête du court métrage
